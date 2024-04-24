Представители НКО собрались в Тюмени для обсуждения успешных практик

В Тюмени начал работу Межрегиональный конгресс НКО «Консолидация и демонстрация силы». На конгрессе в Тюменском технопарке собрались для обмена опытом 250 представителей 145 некоммерческих организаций и 55 ресурсных центров для социально ориентированных НКО, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Мероприятие проводит Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Среди главных обсуждаемых тем – НКО-сектор сегодня и завтра, успешные практики системной благотворительной деятельности, развитие территорий с участием граждан.

Как объяснила исполнительный директор БФРГТ Вера Барова, на конгресс приглашены профессионалы, объединенные единой целью. «В зале присутствуют представители 54 городов и поселений, 55 ресурсных центров и 145 НКО от Камчатки до Архангельска. Здесь есть представители Краснодона, Луганска, Стаханова, Алчевска. Мы пригласили сюда наиболее активных участников социальных изменений. Приведу общий результат работы участников конгресса за прошлый год: вместе мы оказали 93 тысяч 370 услуг населению, привлекли 9 тысяч 659 добровольцев», – рассказала Вера Барова.

24 и 25 апреля участники конгресса посетят Тобольск и Ялуторовск.