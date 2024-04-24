Тюменская область вошла в шорт-лист финалистов по шести номинациям премии «Умный город»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявило финалистов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Тюменская область вошла в шорт-лист финалистов по шести номинациям, сообщат региональный департамент информатизации.

В 2024 году на соискание премии было подано более 450 заявок, в финал прошло свыше 160 решений. Тюменская область оказалась в числе сильнейших в номинациях «Обратная связь», «Жилище», «Муниципальное управление», «Умное тепло», «Предпринимательство и инвестиции», «Высшая школа».

Премия «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Минстрой и Минцифры России выявляют лучшие реализованные регионами и муниципалитетами проекты в области цифровизации городского хозяйства.

В этом году одним из основных критериев оценки соискателей премии стало применение отечественных цифровых решений, нацеленность на достижение технологического суверенитета при цифровой трансформации городского хозяйства.

Торжественная церемония награждения победителей премии «Умный город» состоится 26 апреля в Железноводске. Напомним, что в прошлом году Тюменская область заняла шесть призовых мест Национальной премии.