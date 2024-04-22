Тюменцы достойно выступили на фестивале чемпионов в Сочи

Сборная Тюменской области достойно выступила на фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» в Сочи. Пройдя пять этапов, команда региона заняла 18 место в общем зачёте среди субъектов-участников, сообщает департамент физической культуры и спорта.

335 сильнейших атлетов из 38 регионов России приняли участие в Играх ГТО. В программу фестиваля входили командные состязания, личные соревнования «Иду на рекорд» и соревнования индивидуальных атлетов в категориях «Любители» и «Профессионалы».

От Тюменской области выступали команда из шести человек, а также семь индивидуальных спортсменов.

В личных соревнованиях «Иду на рекорд» среди мужчин 35-39 лет новый рекорд в подтягивании установил Александр Захаров, сделав 45 повторений. Еще один новый рекорд установила Альфия Игрушкина, ставшая лучшей среди женщин 45-49 лет в поднимании туловища и выполнившая рекордные 66 повторений. Их имена будут внесены во Всероссийскую «Книгу рекордов ГТО». Выполнившая 70 повторений в поднимании туловища Виктория Парыгина стала победительницей среди девушек 20-24 года.

«Хочется отметить каждого спортсмена, то, как они выкладывались, оставляя все свои силы в испытаниях. В индивидуальных соревнованиях у нас три победителя и два призера, считаю, что это очень хороший результат!» – поделилась Анастасия Давыдова, представитель сборной команды Тюменской области.