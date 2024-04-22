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​В Ишиме снизилась интенсивность подъема воды

В Тюменской области продолжается борьба с паводком

​В Ишиме снизилась интенсивность подъема воды
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Ишиме снизилась интенсивность подъема воды. Однако обновлен исторический максимум – уровень воды на утро составил 10,64 м. Актуальную информацию по паводку в Тюменской области сообщил 22 апреля губернатор Александр Моор.

Динамика говорит о том, что сегодня можно ожидать пика подъема воды в городе Ишиме, информировал глава региона. Продолжаются круглосуточные караулы. Работают лодочные переправы, связывающие отрезанные населенные пункты с «большой землей».

В настоящее время большая вода перемещается вниз по течению Ишима, волна идет на Абатский район. В районе села Абатское растет уровень воды. Сейчас там сосредоточена большая группировка сил и средств. При подготовке и укреплении насыпей учитывается опыт Казанского района и Ишима. Особое внимание уделяется защите федеральной автотрассы, которая связывает восток и запад нашей страны, отметил Александр Моор.

В Казанском районе вода уходит. В отрезанные от «большой земли» населенные пункты проложены временные дороги. Скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах. Глава региона поручил разработать четкий график дезинфекции подтопленных домов и территорий.

Губернатор проинформировал также о волне с Кургана, которая идет в регион по реке Тобол. Наблюдается интенсивный подъем в селе Коркино. В селе Упорово сделано 6 км земляной насыпи, проведены учения для караулов.


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Сегодня в 21:45, просмотров: 81, комментариев: 0
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