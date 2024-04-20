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​Магнитная буря накроет землю сегодня

Синоптики прогнозируют магнитную бурю

​Магнитная буря накроет землю сегодня
Фото: Москва.LIVE

Метеозависимые, приготовьтесь: синоптики прогнозируют сегодня магнитную бурю.

По их данным, геомагнитные колебания будут незначительными, впрочем, есть высокая вероятность повышения активности выбросов на Солнце. КП-индекс не поднимется выше трех баллов, это значит, что последствия магнитной бури смогут прочувствовать именно метеозависимые люди, которые могут испытывать недомогание, слабость, тошноту и головные боли.

Медики в таких случаях обычно рекомендуют снижать физическую активность (очень удобно, что сегодня — выходной), избегать стресса, отказаться от вредных привычек, а вместо них отправиться гулять на свежий воздух.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 260, комментариев: 0
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