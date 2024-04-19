В Тюменской области жителям, пострадавшим от паводка, окажут материальную помощь

Пострадавшим от паводка жителям Тюменской области окажут материальную помощь. Такое решение принял глава региона Александр Моор. Семьям, чьи дома подтопило, из областного бюджета выплатят по 50 000 рублей на первоочередные нужды.

Как объяснил губернатор, для получения выплаты никаких документов собирать не нужно. Достаточно взять паспорт, реквизит банковского счета и подать заявление. Это можно сделать в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ, либо на портале Госуслуг.

Выплаты за утраченное имущество первой необходимости и на восстановление домов рассмотрят после комиссионного обследования.

По данным на 19 апреля в Тюменской области подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района. Из населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 2198 человек, из них 243 – в пункты временного размещения.

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка за сутки понизился на 7 см, а в районе города Ишим повысился на 228 см. Уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово понизился на 1 см, а в районе села Иевлево Ярковского района повысился на 18 см.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей не ждать прихода воды и эвакуироваться.