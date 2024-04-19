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​Сборная команда Тюменской области участвует в фестивале чемпионов «Игры ГТО»

Тюменцы отправились в Сочи на «Игра ГТО»

​Сборная команда Тюменской области участвует в фестивале чемпионов «Игры ГТО»
vk.com/dfksdo72

На фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» в Сочи прибыла сборная команда Тюменской области.

Как сообщает региональный департамент физкультуры и спорта, в состав сборной вошли победители и призеры областного фестиваля. Подготовка спортсменов осуществлялась при поддержке ГАУ ТО «ЦСП» и федерации многоборья ГТО Тюменской области.

38 команд со всей России примут участие в масштабном событии. В программе фестиваля – соревнования среди команд регионов, личные соревнования «Иду на рекорд» и личные соревнования в категориях «Любители» и «Профессионалы».

Спортсменам предстоит преодолеть шесть этапов в командном турнире: отборочные соревнования «Беговая эстафета», «Силовая эстафета», «Парная гонка», «Эстафета челночный бег», полуфинальные соревнования «Гонка ГТО. Классика» и финальная «Гонка чемпионов».

Помимо этого, все участники сборной выступят в личных соревнованиях «Иду на рекорд». Их цель – выполнить максимум повторений в номинациях «Рекордсмен ГТО: сила» и «Рекордсмен: скорость и сила», превзойдя ранее установленные рекорды.

Торжественная церемония открытия фестиваля чемпионов ГТО состоится 19 апреля, в этот же день пройдут первые отборочные соревнования. 20 апреля отборочный этап продолжится, и будут подведены итоги турнира «Иду на рекорд». 21 апреля пройдут полуфиналы и финалы в командных и личных соревнованиях, а также состоится торжественная церемония награждения и закрытия фестиваля.


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19 апреля в 23:49, просмотров: 170, комментариев: 0
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