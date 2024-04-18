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​Новые сельские ФАПы в Тюменской области оснащают оборудованием

В Тюменской области скоро планируется открытие четырех ФАПов

​Новые сельские ФАПы в Тюменской области оснащают оборудованием
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменской области скоро планируется открытие четырех фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы Вагайской больницы появятся в селах Куларово и Шестовое, поселке Заречный и деревне Кобякской, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В канун открытия медучреждения получат кислородные концентраторы, которые закуплены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Концентраторы предназначены для пациентов с низкой сатурацией с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кислород в них производится из обычного воздуха, к тому же аппараты удобны в использовании и мобильны.

Главная медицинская сестра Областной больницы №9 Мария Трушникова отмечает: «Ингаляции обогащенной кислородом смесью помогают укрепить защитные силы организма. Применение новых аппаратов позволит ускорить процесс выздоровления больных, обращающихся на ФАПы с заболеваниями лёгких».

В 2024 году для оснащения сельских пунктов уже приобретено 19 единиц оборудования и 21 единица мебели. Медучреждения будут обеспечены фармацевтическими холодильниками, электрическими стерилизаторами, сухожаровыми шкафами, дефибрилляторами, а также одеялами с подогревом.


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18 апреля в 22:15, просмотров: 209, комментариев: 0
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