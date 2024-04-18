Тюменцы встретились с делегацией из КНР на Национальном нефтегазовом форуме

Делегация Тюменской области принимает участие в Национальном нефтегазовом форуме, который проходит в Москве 16-18 апреля. О работе на мероприятии сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Форум организован совместно с Министерством энергетики России, ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями – Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России, Союзом нефтегазопромышленников, Российским газовым обществом.

Инвестиционная команда Тюменской области начала работу на форуме с деловых встреч и переговоров. Тюменцы встретились с делегацией из Китайской Народной Республики и представителями крупной компании, являющейся одним из лидеров в производстве специализированной техники. В ходе переговоров была достигнута договоренность, что китайские партнеры приедут в Тюмень с бизнес-визитом.

Состоялась встреча с компанией «Бантер Групп», реализующей комплексные решения в области нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, теплоэнергоснабжения. Предприятие выбрало Тюменскую область в рамках стратегического направления для развития СПГ-инфраструктуры. В свою очередь Инвестиционное агентство региона предложило для возможной реализации проекта варианты площадок.