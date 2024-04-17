Тюменская область активно готовится к встрече с большой водой

В 14 населенных пунктах Ишимского района Тюменской области началась эвакуация жителей из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим.

Администрация муниципалитета сообщает, что будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова. Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки.

Срочная эвакуация объявлена в селе Казанском. Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента России Владимир Якушев встретились с жителями улицы Республики.

«Люди сильно переживают. Их можно понять – изначально эта территория не подпадала под подтопление. Договорились сделать перед домами насыпь. Некоторые дома обложим мешками с песком. Но, несмотря на это, жителям все равно надо эвакуироваться. Главное сейчас – жизнь и здоровье людей», – прокомментировал глава региона.

Тюменская область продолжает активно готовиться к встрече с большой водой. На реках Ишим и Тобол ожидается превышение исторических максимумов по уровню воды. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.