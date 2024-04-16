31 команда из УрФО вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли три семьи из Тюменской области. Всего в полуфинале для семей из Уральского федерального округа победила 31 команда, сообщает региональный департамент социального развития.

Как рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, в Екатеринбург на окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» приехала 171 команда.

«Почти 900 человек, у них разные профессии, увлечения, привычки и образ мыслей. Но есть объединяющее начало – семейные ценности, такие как рождение и воспитание детей в уважении к старшим, сохранение традиций. Атмосфера на площадке была настолько дружеской, что конкурсная борьба ушла на второй план. Семьи провели три насыщенных дня: вместе придумывали, строили, изобретали, отгадывали», – отметила она.

Успешно прошли оценочный этап команды Гаффаровых, Есеневых, Шубиных, Щербич, Скворцовых, Целышковых. Они отлично справились с интеллектуальными, спортивными и творческими заданиями, получив самые высокие оценки за свои таланты, знания, умения и командную работу. Летом семьи приедут в Москву, чтобы побороться за главные призы с финалистами из других федеральных округов.