Культурно-образовательный форум Тюменской области соберет более 420 специалистов

С 15 по 20 апреля проходит IV Культурно-образовательный форум Тюменской области. Он стартовал с отраслевого дня сразу на трёх площадках: «Тюменское концертно-театральное объединение», ДНК «Строитель» и Ресурсный центр по реализации культурной политики, сообщает региональный департамент культуры.

Программа Форума проходит в 3 этапа: отраслевые дни на площадках учреждений культуры Тюменской области, Колледж КОФТО_Ю (интенсив для подростков 14-18 лет), Магистратура КОФТО и программа МВА для руководителей.

В первый день участники обсудили деятельность культурно-досуговых учреждений, организацию и продвижение мероприятий, развитие сообщества молодых преподавателей ДШИ, особое внимание уделили работе с семейной аудиторией.

Более 20 спикеров и экспертов работают с участниками КОФТО. В этом году экспертами Форума стали ведущие культурные менеджеры и деятели искусств из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Смоленска, Екатеринбурга и Тюмени. Организаторами форума выступают Правительство Тюменской области и региональный департамент культуры.

«Впервые отраслевые дни в рамках форума соберут более 420 специалистов. Убеждена, что открытый диалог работников отрасли даст мощный импульс культурному обмену и кооперации между учреждениями, укрепит единое культурное пространство региона, послужит сохранению лучших традиций, исторического и духовного наследия области», – отмечает директор регионального департамента культуры Елена Майер.