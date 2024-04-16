В Госдуме приняли закон о запрете привлечения коллекторов для взыскания долгов за ЖКУ

В России запретили привлекать коллекторов для взыскания долгов по ЖКУ. Такой законопроект Государственная Дума одобрила на третьем чтении. Управляющие и ресурсоснабжающие компании, органы местного самоуправления и ТСЖ не смогут передавать право взыскания долга за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторам, сообщил сервис Циан.

«Если долг по коммунальным платежам будет передан коллекторам, такую сделку признают ничтожной», — объяснила зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Отметим, что такой закон был принят летом 2019 года. Согласно документу, взысканием долгов могут заниматься только профессиональные участники ЖКХ.