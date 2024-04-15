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​Тюменских школьников учат правильно питаться

В школах Тюменской области проходят занятия по правильному питанию

​Тюменских школьников учат правильно питаться
Тюменский медицинский университет

Для школьников Тюменской области участники Молодежного экспертного совета общественного движения «Стройная Россия» проводят цикл занятий по правильному питанию. Их подготовили и организовали эндокринологи и диетологи Тюменского медицинского университета и московского Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии вместе со студентами-медиками.

Врачи-диетологи пригласили третьеклассников Боровской школы в виртуальную академию здорового образа жизни. Эксперты помогли детям составить здоровый дневной рацион, рассказали о витаминах и микроэлементах. Ребята отвечали на вопросы и закрепили знания в игре.

Для учащихся среднего звена и старшеклассников, которые обучаются в медицинских классах, студенты Тюменского медицинского университета организовали интерактивные занятия. Школьники выполнили задания в командах, для них провели биоимпедансометрию и познакомили с чат-ботом «Учимся худеть 12+», разработанным преподавателями и студентами вуза.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских болезней ТМУ Светлана Сметанина отмечает: «С позиции доказательной медицины мы рассказываем школьникам о выборе продуктов питания и формировании рациона, который поможет чувствовать себя здоровыми и хорошо выглядеть. Специально включили в маршрут не только Тюмень, но и школу в поселке Боровский, а также колледж в Тобольске, где программу дополнят мастер-класс о секретах сибирской кухни и занятие лечебной физкультурой».


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Сегодня в 21:29, просмотров: 145, комментариев: 0
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