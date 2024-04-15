Начальник управления по делам ГО и ЧС рассказал о начале ледохода в Сургуте

Ледоход в Сургуте ожидается 30 апреля. По предварительному прогнозу чиновников, ледоход и паводок зависит от температуры воздуха и количества осадков как в Югре, так и в других областях, сообщили SiTV.RU со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрея Рачёва.

«Вместе с тем ситуация может измениться как в апреле, так и мае. Все зависит от того какая будет погода, температура окружающего воздуха. Кроме этого, хотел бы отметить, что у нас примерно на 15-20 процентов превышена норма снега по сравнению со средними многолетними значениями. И в том числе запас воды в снеге, если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра составляет около 40 процентов», — уточнил Рачёв.

Ранее мы писали о рисках сильного паводка в Сургуте, и о готовности города к высокому уровню половодья.