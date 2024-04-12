В Тюменской области укрепляют дамбы

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту России Владимиру Путину о работе по подготовке к паводку, проделанной в регионе.

Как сообщил губернатор, на данный момент идет планомерное увеличение уровня воды на реках Тобол и Ишим. Но, исходя из опыта половодий 2016 и 2017 годов, в регионе готовятся к максимальному прогнозному уровню. Большая вода ожидается в третьей декаде апреля.

«Мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести», – отметил глава региона.

Идет работа по увеличению уровня гребня дамб на 1–1,5 метра во всех населенных пунктах области, где возможно подтопление. В узких местах делают дополнительные земляные насыпи из суглинка либо из мешков с песком, доложил губернатор. 4 километра водоналивных дамб доставлено для обеспечения функционирования федеральной автодороги Р402 на территории Абатского района.

Развернуты пункты временного размещения в муниципалитетах Тюменской области. Жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, оказывается помощь в вывозе ценного имущества. Для его хранения во всех населенных пунктах организованы склады под охраной полиции, сообщил Александр Моор.

Для информирования населения региона по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер «горячей линии» – 122, система оповещения через СМС-сообщения, а также начал работу сайт паводок72.рф.