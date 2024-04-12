Юрий Борисов поздравил инженеров и рабочих с Днем космонавтики

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов поздравил всех соотечественников и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил коллег и произнес торжественные слова, сообщает «Роскосмос».

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем космонавтики! 63 года назад наш соотечественник Юрий Гагарин первым на планете отправился в неизведанный тогда космос, открыв человечеству путь за пределы земной атмосферы. Эти 108 минут космического полета ― одни из обессмертили и космонавта, и тех, кто сделал возможным этот полет: конструкторов, инженеров, рабочих. Тысячи людей трудились ради великой цели – полета к звездам – и смогли ее достичь», ― сказал Борисов в своем обращении.

Он отметил, что космос по-прежнему остается сложным и опасным, несмотря на то, что спустя десятилетия технологии продвинулись вперед. Человечество все еще делает первые шаги за пределы Земли.

«Мы вместе празднуем успех и вместе преодолеваем трудности. Мы учимся на ошибках и двигаемся вперед. Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше, за пределы Земли. Сегодня же я от всей души поздравляю всех соотечественников, всех работников ракетно-космической отрасли, для которых 12 апреля ― это профессиональный праздник», ― добавил глава «Роскосмоса».

Юрий Борисов пожелал коллегам здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных побед, а также мира и процветания.