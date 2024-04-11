Туристический комплекс «Дом охотника» строится в Армизонском районе Тюменской области. Здесь смогут комфортно разместиться охотники в период сезонной охоты, а также гости, желающие погрузиться в атмосферу сельского туризма. Проект «Дома охотника» находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области.

При содействии специалистов агентства решен ряд вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Благодаря этому инвестор возобновил строительные работы по возведению основных и хозяйственных зданий. Ускорить процесс реализации проекта позволила и оказанная финансовая поддержка, в виде предоставления инвестиционного займа в сумме 20 млн рублей по льготной ставке.

Территория туристического комплекса будет разделена на две зоны пребывания: для охотников и семейного отдыха. На сегодняшний день уже построен искусственный пруд, спроектирован вольер площадью 90 га для размещения диких животных.

В реестре инвестиционных проектов Тюменской области находятся 507 проектов. 467 из них реализуются субъектами малого и среднего предпринимательства. Инвестиционное агентство оказывает комплексное содействие инвесторам на различных этапах реализации проектов по принципу «одного окна». Предпринимателям помогут в подборе земельных участков, оформлении разрешительных документов, решении инфраструктурных и организационных вопросов, окажут финансовую поддержку.