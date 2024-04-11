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​Учения по тушению лесных пожаров проходят в муниципалитетах Тюменской области

В Тюменской области тренируются тушить леса

​Учения по тушению лесных пожаров проходят в муниципалитетах Тюменской области
vk.com/dlk_to

В районах Тюменской области проходят тактические учения по тушению лесных пожаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В Тобольске прошла воздушная тренировка лесопожарных формирований. Десантники-пожарные, инструкторы парашютно-десантной пожарной службы и летчики-наблюдатели Тюменской авиабазы отрабатывали спуски с вертолета МИ-8 с высоты от 10 до 40 метров. Навыки десантирования к очагам лесных пожаров оттачивали более ста человек основного состава, из них 16 новобранцев.

Тренировка проходила одновременно на двух вертолетах и заняла в общей сложности 4,5 часа. Действующие сотрудники подтвердили свою квалификацию и получили допуск к работе на пожаре в нынешнем сезоне, а новичкам вручили свидетельства десантников-пожарных.

Межведомственные тактические учения прошли в Вагайском районе. В учениях по отработке действий при ликвидации природных пожаров приняли участие работники Тюменьлеса, лесные пожарные Тюменской авиабазы, сотрудники МЧС и специалист по гражданской обороне администрации муниципального образования. Главная цель учений – отработать механизм межведомственного взаимодействия для быстрого и четкого выполнения поставленных задач.

11 апреля тактические учения по тушению лесных пожаров проходят в Ялуторовском районе. В учениях примут участие лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, а также сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи Ялуторовского района, которые привлекаются во время ликвидации лесных и ландшафтных пожаров. Учения пройдут на аэродроме ДОСААФ рядом с Ялуторовском.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 204, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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