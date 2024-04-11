Жителей Тюменской области зовут на ярмарку трудоустройства

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 12 апреля в Тюменской области. Порядка 1,5 тыс. вакансий представят более 130 работодателей региона, сообщает департамент труда и занятости населения.

В этот день с 10:00 до 15:00мероприятия будут проходить во всех территориальных отделениях кадрового центра «Работа России» Тюменской области, а также в нескольких учреждениях культуры и среднего профессионального образования.

Основными площадками в Тюмени и Тобольске станут Тюменский технопарк и Тобольский многопрофильный техникум. Все желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и узнать о возможностях профессионального обучения.

Консультанты кадровых центров помогут старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов спланировать карьерный путь. Площадки образовательных организаций покажут свои профориентационные возможности будущим студентам.

«Ярмарка трудоустройства – это мероприятие, уникальное по масштабу и наполнению. Главным его результатом должна стать презентация возможностей, которые открывают сферы образования и занятости Тюменской области», – отметил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.