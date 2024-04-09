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​Во II Национальной премии «Умный город» Тюменская область представит 12 проектов

Тюменские проекты претендуют на премию «Умный город»

​Во II Национальной премии «Умный город» Тюменская область представит 12 проектов
Фото: admtyumen.ru

12 проектов представит Тюменская область для участия во II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Оценку по расчету индекса IQ городов ежегодно более проходят 200 городов-участников. Тюмень входит в пятерку лидеров рейтинга в категории «Крупные города» по результатам прошлого года.

Среди 12 проектов, которые представит Тюменская область, семь – от регионального департамента информатизации. В номинации «Здравоохранение» примут участие два проекта – «Диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» и «Телемедицинские консультации посредством мобильного приложения Тюменской области «Телемед-72». Проект «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог Тюменской области» будет участвовать в номинации «Транспорт».

Также регион представит проекты в номинациях «Образование», «Социальная сфера», «Предпринимательство и инвестиции» и «Спорт».

Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Имена победителей II Национальной премии станут известны 26 апреля на торжественной церемонии вручения премии в Железноводске.


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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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