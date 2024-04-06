Школьники и родители уже могут ознакомиться с новым расписанием экзаменов в 2024 году

Минпросвещения России опубликовало обновленное расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной компании. Помимо этого, изменились даты экзаменов по биологии и иностранным языкам. С документом можно ознакомиться на сайте.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут в следующие даты:

23 мая — по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней;

4 июня — по обществознанию и физике;

7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи состоятся:

4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам;

5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин предложил дать выпускникам школ возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.