В Ишиме состоялось торжественное открытие нового экодома. Проект «Развитие сети экодомов» реализуется на территории Тюменской области региональным оператором ООО «ТЭО» при поддержке областного Правительства и компании СИБУР.

Экодом в Ишиме – это шестая просветительская площадка в Тюменской области. Жители города и ближайших населённых пунктов смогут сдавать на переработку порядка 10 видов вторсырья. Это позволит повысить долю утилизированных отходов и достичь цели национального проекта «Экология», отмечают в региональном департаменте недропользования и экологии.

В каждом из общественных пространств сети «Экодом» можно познавательно провести время, повысить экологическую грамотность, завести полезные экопривычки и новые знакомства. Занятия найдутся на любой вкус, и все активности здесь бесплатны.

Как рассказали специалисты ООО «ТЭО», для многих жителей Ишима открытие экодома – долгожданное событие. В новом общественном пространстве оборудованы мастерская переработки, мультимедийная зона, книгообменник и современный пункт приёма вторсырья.

«Экодом «Ишим» непременно сохранит лучшие традиции проекта, обретёт свою «изюминку» и станет одной из визитных карточек города», – обещают организаторы.