Детский омбудсмен оценила проект тюменского центра для зависимых

В Тюмени года на базе Областного центра профилактики и реабилитации в сентябре 2024 откроется семейный корпус для алко- и наркозависимых. С проектом ознакомилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как сообщают в департаменте социального развития Тюменской области, новый уникальный проект предполагает, что на период реабилитации родителей дети будут находиться вместе с ними в семейном корпусе.

«Программа находится на завершающем этапе. Готовится вся инфраструктура, с сентября мы надеемся запустить проект. Это будут особые методики. После их применения и апробации расскажем обо всем подробнее», – сообщил директор центра Нариман Караисаев.

По словам Марии Львовой-Беловой, на опыте Тюменской области будет выстраиваться уникальный сервис услуг с момента выявления семьи с зависимыми родителями до их глубокой ремиссии.

«Не может не радовать, что в рамках нашей программы «0-4», когда мы помогаем малышам из домов ребенка возвращаться в семьи, только за прошлый год 14 семей прошли реабилитацию в этом центре. Этим семьям, которые находились в учреждении вследствие зависимости, вернули детей», – отметила уполномоченный.

В Областном центр профилактики и реабилитации за год курсы лечения и восстановления проходят более 400 подростков и взрослых, склонных или употребляющих алкоголь и наркотики. С пациентами работают специалисты по мотивации, психологи, психотерапевты, мастера производственного обучения, консультанты, спортивные инструкторы.