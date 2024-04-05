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​В Тюменской области вводится особый противопожарный режим

С 5 апреля в Тюменской области запрещается разводить костры

​В Тюменской области вводится особый противопожарный режим
Фото: admtyumen.ru

На территории Тюменской области с 5 апреля 2024 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. На период действия особого противопожарного режима в регионе устанавливаются запреты и ограничительные меры, направленные на предотвращение возгораний.

Запрещается проведение пожароопасных работ, таких как сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях и сжигание мусора. На период с 5 по 24 апреля вводится запрет на посещение лесов населением, за исключением охотников и людей, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

В пожароопасный сезон будет усилено патрулирование лесов и населенных пунктов для профилактики природных пожаров в Тюменской области. Противопожарные службы предупреждают, что нельзя разводить костры, использовать мангалы, жаровни; бросать горящие спички, окурки, стекло; заправлять машины топливом при работающем двигателе, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин во время заправки.

Глава региона Александр Моор обратился к населению области: «Подавляющая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона».


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05 апреля в 21:51, просмотров: 246, комментариев: 0
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