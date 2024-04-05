В Госдуму РФ внесли законопроект о налоге на роскошь

Налог на роскошь будут взиматься с владельцев премиальной недвижимости и дорогих автомобилей. Законопроект об этом внесли в Госдуму.

«По нашему мнению, высокие налоги должны платить владельцы дорогостоящей недвижимости, яхт, самолётов, вертолётов, роскошных автомобилей, а максимальная ставка должна составить 4% от их стоимости, − прокомментировал автор документа, председатель партии «Справедливая Россия − За правду» Сергей Миронов. − К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тысяч рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живут 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости».

Заплатить новый налог придется собственникам объектов недвижимости стоимостью свыше 100 млн рублей. Также мера коснется недостроенных объектов недвижимости стоимостью от 300 млн рублей.

Помимо этого, налог заплатят владельцы автомобилей стоимостью от десяти млн рублей, водных или воздушных судов, цена которых превышает 30 млн рублей.

Подчеркнем, что недавно Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцам которых необходимо будет заплатить дополнительный налог на роскошь. В нем представлены 295 моделей по цене от 10 до 15 миллионов рублей и 222 транспортных средств − дороже 15 миллионов. Подробно ознакомиться с перечнем можно на сайте ведомства.