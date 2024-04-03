В Тюменской области проходит Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

В Тюменской области 3-4 апреля проходит XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, сообщает региональный департамент социального развития.

Детские омбудсмены, приехавшие на мероприятие, делятся своим опытом и получают новые знания. В рамках съезда в течение двух дней эксперты разбирают вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развитие региональных систем поддержки семей с детьми.

Участниками съезда стали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по проведению в России Года семьи Татьяна Голикова, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие.

В Тюменской области уделяется особое внимание поддержке семей, материнства и детства, рассказал глава региона Александр Моор: «По предложению Марии Львовой-Беловой в этом году мы запустим федеральную стажировочную площадку. Будем на ее базе обучать специалистов со всей страны по работе с семьями, в которых родители страдают алкогольной или наркозависимостью. Особенность метода в том, что во время реабилитации малыши остаются с родителями. Это помогает взрослым преодолеть тяжелую болезнь».

Тюменская область всегда готова делиться своим опытом и открыта для сотрудничества, подчеркнул губернатор.