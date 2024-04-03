В Тюменской области снизилось число отравлений наркотиками

В Тюменской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось количество отравлений наркотиками, а также существенно уменьшилось число отравлений наркотиками с летальным исходом. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной антинаркотической комиссии.

Кроме того, в Тюменской области в 2023 году значительно выросла раскрываемость наркопреступлений. Как отметил глава региона, этого удалось добиться в результате реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, а также антинаркотической программы Тюменской области.

В прошлом году в Тюменской области из незаконного оборота было изъято более 266 кг наркотических средств.

Интернет-магазины остаются самым распространенным способом сбыта наркотиков в регионе. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков в сети Интернет. Раскрываемость наркопреступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий, выросла на 20,4 процента по сравнению с 2022 годом.

Напомним, что в регионе специалисты Областного центра профилактики и реабилитации и активисты волонтерского профилактического движения регулярно проводят акции, направленные на удаление «настенной» рекламы наркотиков. Мероприятия организуются в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и областного межведомственного проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!»