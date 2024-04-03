​Тюменская региональная стартап-студия помогает студентам реализовывать проекты

Благодаря работе региональной стартап-студии тюменские студенты при поддержке наставников могут разрабатывать и внедрять в производство уникальные технологические проекты, запускать бизнес-идеи. Этот федеральный проект способствует отбору, запуску и поддержке стартапов на всех стадиях развития.

Стартап-студия, созданная на базе Тюменского индустриального университета, в декабре 2023 года запустила семь стартапов и вошла в число лучших в стране.

Как рассказал руководитель тюменской стартап-студии Дмитрий Петрулев, проекты получают целый набор мер постоянной поддержки на каждом этапе. Студентам оказывают помощь от момента подготовки презентации для инвесторов и регистрации юридического лица, до проведения научных исследований и выводу на рынок разработанных продуктов.

В настоящий момент в тюменской стартап-студии много новых интересных бизнес-проектов. Например, есть такие разработки, как многофункциональный робот для ремонта проводов ЛЭП, ресурсосберегающая технология производства строительного материала на основе буровых отходов «Буромат», система производства оксидов железа для LFP-аккумуляторов.

«Мы создаем все условия, чтобы проекты могли развиваться и выводить на рынок новые технологии быстро и эффективно. Сейчас в студии запущено 11 проектов и еще 14 находится в текущей проработке», – сообщил Дмитрий Петрулев.