Тюменская область вошла в топ-5 регионов России по качеству городской среды

Четвертое место в России заняла Тюменская область по среднему значению индекса качества городской среды. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в соцсети, добавив, что Тюменская область идет сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, как и в прошлом году.

Такой рейтинг опубликовали Минстрой и ДОМ.РФ. Улучшить прошлогоднюю оценку смогли Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск. В результате в своих группах Тюмень вторая, Тобольск на шестом месте, Ишим – на десятом.

Как пояснил Александр Моор, индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам. В частности, учитываются показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан.

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» активно благоустраиваются общественные пространства и дворы населенных пунктов.

«Как раз сейчас продолжается голосование за объекты, которые появятся в регионе в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно благодаря вашему участию, земляки, нашей с вами совместной работе Тюменская область становится комфортнее и уютнее», – подчеркнул губернатор.