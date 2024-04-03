Индекс промпроизводства в Тюменской области составил 103,5 процента

За два месяца (январь-февраль) 2024 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 103,5 процента. Об этом со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщил губернатор Александр Моор.

Федеральная служба государственной статистики фиксирует такие показатели роста промышленного производства в Тюменской области: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 39,8 процента; электрического оборудования – на 30,6 процента; резиновых и пластмассовых изделий – на 20,7 процента; компьютеров, электронных и оптических изделий – на 16,7 процента; прочих транспортных средств и оборудования – на 16,4 процента; прочих готовых изделий – на 16 процентов; пищевых продуктов – на 14,4 процента; готовых металлических изделий – на 10,1% процента.

«Это значит, что наша экономика развивается и растет. Традиционно основной вклад в динамику промпроизводства внесла обрабатывающая промышленность. Здесь значения выше по сравнению с прошлым годом на 6,1 процента», – отметил глава региона Александр Моор.

Напомним, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства) Тюменской области по итогам 2023 года вырос почти на 10%.