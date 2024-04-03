В России выросло число сторонников ограничений для пользователей электросамокатов

В России стало больше сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов. За год их количество выросло с 52% до 59%, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

«За год число россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52% до 59%. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно). Среди россиян до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», - говорится в сообщении.

Самыми важными законодательными ограничениями участники опроса назвали установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

Проведенный в прошлом году опрос показал, что большинство югорчан (87%) считают электросамокаты и гироскутеры повышенным источником травмоопасности. 72% респондентов сошлись в том, что уменьшить опасность от использования электросамокатов поможет создание инфраструктуры и велодорожек. 62% считают, что толк будет от ограничения скоростного режима. Еще по 55% предлагают запретить езду на электросамокатах по тротуарам и усилить ответственность сервисов проката и тех, кто арендует такой транспорт.