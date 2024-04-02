Необходимость делать уроки с детьми злит матерей больше, чем отцов

Необходимость делать уроки с детьми матерей раздражает больше, чем отцов. Такой вывод сделали аналитики сервиса Superjob, которые опросили родителей школьников 1-11 классов в 399 населенных пунктах России.

«Ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей, обучающимся 5—7 классов — 56%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно», - рассказывают в пресс-службе сервиса.

Уточняется, что матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса. Тогда как школьникам 5-11 классов чаще помогают отцы.

Интересно, что необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. И только от «домашки» старшеклассников матери и отцы раздражаются наравне, отмечают авторы исследования.