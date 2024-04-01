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​Мужчины относятся к первоапрельским шуткам лояльнее женщин

Каждый второй россиянин считает уместными шутки на работе

​Мужчины относятся к первоапрельским шуткам лояльнее женщин
Фото: ru.freepik.com

Шутки и розыгрыши на работе считает уместными каждый второй россиянин. 63% сотрудников российских компаний полагают, что юмор скорее помогает в рабочих процессах. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, проведенного среди 1600 респондентов из разных регионов страны в преддверии 1 апреля.

«Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных», - отмечают авторы исследования.

Мужчины лояльнее, чем женщины относятся к юмору на работе. Также они чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Россияне до 34 лет чаще шутят над коллегами, тогда как сотрудники старше 45 лет не боятся разыгрывать начальников.


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01 апреля в 16:04, просмотров: 772, комментариев: 0
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