Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на военную службу с 1 апреля по 15 июля призовут 150 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Отправка призывников в войска со сборных пунктов в регионах начнется 15 апреля.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.