Детей из многодетных семей Тюменской области обеспечат школьной формой

Школьников из многодетных семей в Тюменской области обеспечат школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. О введении новой меры поддержки семей, в которых воспитываются трое и более детей, сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

В ближайшее время будет определено, что именно войдет в комплект. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Александр Моор озвучил инициативу на Совете при полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе, который провел Владимир Якушев. По словам губернатора, мера вводится в рамках указа президента России о социальной поддержке многодетных семей.

«Документ, который Владимир Путин подписал в январе, унифицирует всю ту помощь, которая оказывается многодетным родителям. Сегодня в разных регионах она значительно отличается. Многие из мер, прописанных в указе, у нас уже действуют. Работу ведем в том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России. Также особое внимание уделяется поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Используем для этого эффективные механизмы – гранты для действующих предпринимателей и социальные контракты для малоимущих многодетных семей, кто еще только планирует открыть свое дело», – уточнил глава региона.