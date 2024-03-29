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​40 новых бизнес-идей пополнили реестр инвестиционных проектов Тюменской области

Реестр инвестиционных проектов Тюменской области пополняется

​40 новых бизнес-идей пополнили реестр инвестиционных проектов Тюменской области
Фото: vk.com/tmninvest

Реестр инвестиционных проектов Тюменской области за 1 квартал 2024 года пополнили сорок новых бизнес-идей на общую сумму 4,2 млрд. рублей, сообщает Инвестиционное агентство региона. Реализация этих проектов позволит создать в Тюменской области порядка 400 новых рабочих мест.

В реестре инвестиционных проектов региона на сегодняшний день 507 проектов на сумму 2,1 трлн рублей. 467 проектов, то есть 92,1% из общего числа проектов, реализуются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Среди наиболее распространенных отраслей: АПК (22,5%), торговля (11,6%), гостиничный бизнес и туризм (10,9%), сервисные услуги (8,1%), стройиндустрия (6,9%). Общественное питание, придорожный сервис, деревообработка, развлечение и спорт также популярны у малого бизнеса, они составляют 4-5% от общего числа проектов.

В Инвестиционном агентстве Тюменской области напоминают, что помощь предпринимателям оказывается по принципу «одного окна». По вопросам консультирования инвесторы также могут обратиться через личный кабинет на инвестиционном портале ТО. Агентство оказывает комплексное содействие инвесторам на различных этапах реализации проектов. Здесь предоставляются: подбор земельных участков, оформление разрешительных документов, решение инфраструктурных и организационных вопросов, финансовая поддержка.


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Сегодня в 20:07, просмотров: 134, комментариев: 0
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