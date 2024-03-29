Эксперты из разных регионов России обсуждают в Тюмени будущее страны

В Тюмени проходит выездная стажировка Минпромторга России. В ней принимают участие порядка 300 представителей институтов развития и госкорпораций промышленной сферы, федеральные эксперты, а также работники тюменских предприятий и предприниматели.

Стажировка продлится два дня, за это время участники обсудят такие актуальные задачи, как усиление индустриального развития и достижение технологического суверенитета Российской федерации.

«Диалог федеральных и региональных властей помогает учитывать мнение всех участников, находить доступные и практичные решения актуальных вопросов с учетом специфики субъектов федерального округа и предприятий», – заявил в приветственном письме к участникам стажировки министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В своем видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ведущие отрасли обрабатывающей промышленности региона – производство нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, а также машиностроение, ориентированное в первую очередь на нефтегазовый комплекс, – это наукоемкие и динамично развивающиеся направления. Губернатор выразил уверенность в том, что у участников мероприятия будет возможность установить ценные партнерские связи с коллегами из разных регионов России.