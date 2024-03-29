ФАС сообщил о выходе постановления о догазификации СНТ в начале апреля

Постановление правительства РФ о бесплатной газификации садовых товариществ может быть подписано в начале апреля, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

«Проект постановления правительства, который расширяет перечень категорий, которым распространяется догазификация на домовладения, находящиеся в СНТ, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, подготовлен, направлен в правительство в установленном порядке. Мы ожидаем его принятие в начале апреля», - цитирует Королева «Интерфакс».

Сейчас в газифицированных населенных пунктах бесплатно подвести газ к домам можно только до границ СНТ. Внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до своих участков.

В постановлении расширяется перечень домовладений, которым доступна бесплатная догазификация. Потенциал подключения абонентов в рамках этого шага Виталий Королев оценил на уровне 1,5 млн домовладений.