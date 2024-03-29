Весенний призыв в армию в России начнется с 1 апреля

Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах страны, кроме некоторых районов Крайнего Севера. Там из-за климата на службу призывают с 1 ноября по 31 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского.

«Он будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сказал Цимлянский.

Начало отправок призывников со сборных пунктов будет проходить с 15 апреля. С 16 апреля будет работать прямая линия, где специалисты дадут ответы на вопросы, связанные с призывом.

Как и ранее, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Все военнослужащие, чей срок призыва закончится, будут своевременно уволены и отправлены домой.