В Тюменской области обновляют туристические маршруты

В Тюменской области ежегодно ремонтируют мосты и путепроводы, ведущие к важным туристическим объектам. Обновлению популярных туристических маршрутов уделяется особое внимание на государственном уровне. Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщают в Главном управлении строительства области, в 2024 году в планы нацпроекта включён ремонт развязки на пересечении Обхода г. Тюмени и Салаирского тракта. Салаирский тракт популярен у туристов благодаря санаториям и базам отдыха, которые построены в хвойном бору. Также жители и гости региона посещают горячие источники, расположенные вдоль региональной трассы.

За сезон дорожники заменят верхние слои асфальта, восстановят основание и гидроизоляцию моста на пролёте искусственного сооружения длиной более 73 метров.

Мост через реку Ишим был отремонтирован в рамках нацпроекта в 2023 году. Дорога «Ишим-Синицина» ведет на памятник природы Ишимские бугры, местные жители называют его горой Любви. У горы Любви развивается база отдыха – инвесторы планируют построить небольшую деревню из стилизованных теремков, завезут песок и оборудуют пляж. Дорога на гору идет по особо охраняемой природной территории «Синицинский бор».