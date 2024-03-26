Александр Моор: Учреждения культуры – центры притяжения людей

Более тысячи учреждений культуры Тюменской области стали востребованными центрами притяжения людей разных возрастов, ядром общественной жизни. Об этом заявил глава региона Александр Моор, отметив рекордное – почти 36 миллионов – посещений учреждений культуры за 2023 год.

В последние годы благодаря национальному проекту «Культура» удалось существенно обновить инфраструктуру этой сферы. Губернатор напомнил, что в регионе построено и реконструировано более десятка домов культуры, создаются модельные библиотеки, открываются кинозалы, внедряются цифровые технологии, поддерживаются творческие инициативы.

В День работника культуры Александр Моор поздравил всех специалистов отрасли, сказав: «Ваша работа вносит значительный вклад в развитие культуры, сохранение духовного наследия и традиций нашей страны. Организуя множество событий и мероприятий, помогая землякам реализовать свой потенциал, вы формируете единое социокультурное пространство, вдохновляете на творчество, передаете свою любовь к искусству и знания о нем. Без сомнения, в Год семьи и 80-летия Тюменской области представители культуры порадуют всех жителей и гостей своими идеями и проектами, реализацией многочисленных познавательных и увлекательных мероприятий».