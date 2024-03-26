Спецслужбы Тюменской области переведены на усиленный режим работы

Губернатор Александр Моор провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области. По итогам встречи решено перевести на усиленный режим несения службы подразделения полиции, МЧС и Росгвардии, сообщил глава региона.

В связи с террористическим актом в Подмосковье в Тюменской области 23 и 24 марта были отменены все массовые и спортивные мероприятия, а также рекомендовано минимизировать количество таких мероприятий в ближайшую неделю и перенести их на более позднее время.

Александр Моор поручил принять ряд мер: «В школах, колледжах, техникумах, вузах и на объектах социальной инфраструктуры с массовым пребыванием людей будут усилены меры безопасности: проведена проверка систем оповещения, тревожных кнопок. На объектах торговли должны быть приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности».

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Согласно последним данным минздрава Подмосковья, от теракта пострадали 182 человека, число погибших выросло до 137. 24 марта в России было объявлено днем траура.

Александр Моор от имени жителей Тюменской области выразил соболезнования родным и близким погибших.