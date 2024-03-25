АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов в 5 регионах России

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Свердловской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы восьми магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Сетово-1» выполнено подключение к технологическим трубопроводам магистрального насосного агрегата. Работы по модернизации насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Установленное электронасосное оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

В ходе плановой остановки работы нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск подключены к дюкеру (подводная часть трубопровода) новые береговые участки МН. Строительно-монтажные работы проводятся в рамках замены участка линейной части, проводимой в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции. Будет реконструирован участок трубопровода, в том числе выполнена замена подводного перехода через реку Иска, общей протяженностью 2139 м. В пойменной части использована труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки 17 мм, что позволит повысить эксплуатационную надежность подводного перехода.

Кроме того, на линейной части и нефтеперекачивающих станциях «Южный Балык», «Раскино», «Бачкун», НППС «Тюмень» проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

В ремонтах было задействовано более 300 человек, использовалось свыше 90 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов компании проводились в строгом соответствии с корпоративными нормативными документами и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.