Два брата получили приговор за кражу кедровых орехов

В Пыть-Яхе трое граждан вынесли со склада 30 мешков очищенных кедровых орехов на сумму 360 тысяч рублей. К делу причастны два брата и неустановленное лицо, говорится в группе во «ВКонтакте» «Суды Югры».

Обвиняемые распределили между собой роли, прошли через контрольно-пропускной пункт и незаконно проникли на охраняемую территорию со складом. После кражи орехов, преступники продали мешки третьим лицам, а деньги поделили между собой.

«Суд при назначении наказания, помимо смягчающих и отягчающих обстоятельств, учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и приговорил старшего брата, судимого и не отбывшего полностью ранее назначенное наказание к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали в сообщении.

Младший брат ранее не был судим и получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.