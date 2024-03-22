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​В сельские больницы Тюменской области поступает современное медоборудование

В больницу села Нижняя Тавда поступила новая эндоскопическая система

​В сельские больницы Тюменской области поступает современное медоборудование
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Областную больницу №15 села Нижняя Тавда Тюменской области поступила новая эндоскопическая система. Оборудование приобрели в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

За счет высококачественного изображения современная эндоскопическая система позволяет осуществлять диагностику различных заболеваний желудочно-кишечного тракта более точно и эффективно.

Как отмечает врач-эндоскопист ОБ №15 Улан Смагулов, с помощью видеокамеры на оборудовании можно получить детальное изображение исследуемого органа и на ранней стадии выявить различные заболевания.

«За первые дни работы на новом оборудовании было обследовано более 20 человек. Серьезных патологий обнаружено не было, чаще всего встречались гастриты. Хотя благодаря новому оборудованию появилась возможность выявлять целый спектр ранних признаков заболеваний, среди которых язва, эрозия, грыжа пищевого отверстия и онкология», – сообщил специалист.

Новая диагностическая система позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, которую предоставляют жителям Нижнетавдинского района, отметил главный врач ОБ №15 Дмитрий Костин.


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