Глава ФСИН сообщил о дефиците тюремщиков

Федерация службы исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров. В прошлом году нехватка тюремщиков составила 19%, сообщили РИА Новости со ссылкой на директора ФСИН Аркадия Гостева.

«Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки — 19%», — сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.

С учетом усиления кадрового дефицита в ведомстве Гостев призвал власти принять неотложные меры. Речь шла также и об увеличении окладов действующих сотрудников ФСИН.