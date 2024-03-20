План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти

Стратегией пространственного развития Тюмень включена в число перспективных крупных центров экономического роста. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги стратегической сессии, проведенной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, по обсуждению новой концепции Стратегии пространственного развития России.

По словам премьер-министра, в число первоочередных задач Стратегии входит сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских регионов. Для этого следует с учетом сельскохозяйственного, промышленного, логистического потенциала регионов сформировать соответствующие центры роста. Также необходимо обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест, считает Михаил Мишустин.

Александр Моор отметил, что Правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию как Тюменской городской, так и сельских агломераций: «По поручению президента России Владимира Путина для развития инфраструктуры в сельской местности совместно с Минсельхозом РФ формируем планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года».

В федеральные органы власти на рассмотрение направлен долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район. Этот документ включает перечень уже реализуемых, планируемых, а также перспективных проектов, сообщил губернатор.