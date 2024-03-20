Магнитные бури обрушатся на Землю 20 и 21 марта

Сегодня, 20 марта, на Землю обрушилась сильная магнитная буря, вызванная солнечным пятном. Ожидается не только ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, но и нечто удивительное – нарушение связи и северные сияния, сообщает News.ru. Очередная буря настигнет югорчан и завтра, 21 марта.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — сообщает издание.

Чтобы облегчить состояние в это время, эксперты рекомендуют метеочувствительным людям принять следующие меры:

1. Планируйте свой день так, чтобы остаться дома на время бури. Если возможно, избегайте важных дел и дальних поездок на автомобиле.

2. Регулярно проветривайте квартиру, поскольку свежий воздух играет значительную роль в поддержании нормального самочувствия.

3. Пейте достаточное количество чистой воды и снизьте потребление алкогольных напитков.

4. Если вы регулярно принимаете лекарства, не забывайте обеспечить запас препаратов.