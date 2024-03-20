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​В России предлагают включить песни Shaman и Газманова в школьную программу

Песни Shaman и Газманова могут добавить в школьную программу по всей России

​В России предлагают включить песни Shaman и Газманова в школьную программу
Фото: РИА Новости

Идею дополнить школьную программу по музыке песнями патриотической направленности современных авторов предложил член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. Свое обращение он отправил Сергею Кравцову, сообщает «Парламентская газета».

«Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов.

Минпросвещение готово рассмотреть данную идею, но при включении новый песен в школьную программу эксперты должны обратить внимание на такие критерии для современных патриотических композиций, как:

— высокие художественные достоинства;

— соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов;

— соответствие исполнительским возможностям учащихся.

«В народной среде так или иначе сформированы представления о патриотичных исполнителях. Мы четко понимаем, что Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к Родине», — добавил Сергей Колунов.

По результатам опроса ВЦИОМ в 2023 году, главными музыкальными патриотами жители страны назвали Ярослава Дронова (Shaman) — 28 процентов, Олега Газманова — 22 процента и Николая Расторгуева (группа «Любэ») — 10 процентов.


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          [0]=>
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            [0]=>
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  }
}
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